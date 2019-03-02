آكو محمد: لا بد من ترسيخ أسس النظام الفيدرالي في آليات إدارة الدولة العراقية

2019/03/02 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل أكد مدير عام شبكة رووداو الإعلامية، آكو محمد، على ضرورة حل مشاكل العراق وترسيخ النظام الفيدرالي في آلية إدارة الدولة العراقية وقوانينها.وقال آكو محمد خلال مشاركته في الجلسة الختامية بمنتدى الأمن والسيادة في الشرق الأوسط الذي نظمه مركز رووداو للدراسات إن "حق المواطنة يتجلى في المناطق التي لا تعاني من مشكلة قومية، لكن كيف ستمنح حق المواطنة في الأماكن التي يدور فيه صراع مع قومية (معينة) ولا يتم الإقرار بقضيتها؟".نص كلمة مدير عام شبكة رووداو الإعلامية، آكو محمد: نحن ننطلق من نقطة معينة تتمثل بالرغبة في حل الخلاف السني – الشيعي في العراق، وذلك كي لا ينشأ داعش آخر من جديد.في عام 2005 صوّت الشيعة والكورد على الدستور، وعلى الرغم من إجراء استفتاء غير رسمي آخر صوت فيه الكورد، لكن (الكورد) صوتوا على هذا الدستور، فيما لم يشارك السنة عموماً فيه.عدم مشاركة السنة خلق مأساة تتمثل بما رأيناه، وقد رأينا جميعاً كيف أن السيد النجيفي تحدث بصراحة عن مشكلة السنة في العراق، فيما سلط السيد فالح الفياض الضوء على كيف أراد الشيعة الانفراد بحكم العراق، أي أنه يجب حل هذه المسألة.المسألة الأخرى، هي أنني لا اتفق مع التوجه الداعي لصياغة دستور جديد، أو عقد اجتماعي جديد؛ في الحقيقة أن هذا الدستور كتب بين أناس تشاركوا النضال للعديد من السنوات، ومن الصعب أن يتكرر التفاهم الذي كان بينهم، بين من جاءوا بعدهم، أي أن الحل يتمثل الآن بتشريع قوانين جديدة تتعلق بمواد دستورية محددة، وهذه أوردها الخبراء من أجل إيجاد قوانين فيدرالية، لكي تصبح هذه الدولة وآليات إدارتها والقوانين التي تحكم المواطنين فيدراليةً، لأن أسس هذه الدولة غير فيدرالية، وحتى الآن، هناك الكثيرون ممن لا يستطيعون هضم الفيدرالية، ناهيك عن إضافة مصطلح "الفيدرالية" إلى اسم الجمهورية العراقية على غرار ألمانيا الاتحادية، أي أنه يجب أن نستوعب أن المواد جميعها واضحة، وكل شيء محدد.الأمر الآخر، هو أننا نسمع كثيراً عن حق المواطنة؛ لكن حق المواطنة يتجلى في المناطق التي لا تعاني من مشكلة قومية فعلياً، فكيف ستمنح حق المواطنة في الأماكن التي يدور فيه صراع مع قومية (معينة) ولا يتم الإقرار بقضيتها؟ وهذا من سابع المستحيلات.يمكنك الحديث عن حق المواطنة باعتباره حلاً في الدول الأوروبية والديمقراطية، لكي يشعر جميع المواطنين بالمساواة، لكن هذا صعب جداً في الدول التي فيها مشكلات قومية ووطنية، خاصة بالنسبة لأبناء قومية يعيشون على أرضهم فهؤلاء ليسوا جالية قادمة من دولة أخرى.لم نتلمس حافزاً عالياً للسلام، إذاً من سيقوم بإرساء السلام؟ على من يتقاتلون أن يحققوا السلام، لأن من يعيشون بسلام ليسوا بحاجة لإرسائه، أي أن الأطراف المتحاربة يجب أن تتحلى بالشجاعة والجرأة لإرساء السلام سويةً، وإذا ما أصبحنا نحن جميع المشاركين هنا سفراء للسلام ومجموعة ضغط (لوبي) تعمل من أجل السلام وتعزيز الحوار، فإن هذا يعد أمراً جيداً للغاية.

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