حداد يكشف عن وصية

2019/03/02 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف نائب رئيس هيأة التمييز في المحكمة الجنائية العليا وألمشرف شخصياً على إعدام "صدام حسين" القاضي السابق منير حداد، عن وصية " الطاغية صدام" قبل تنفيذ حكم الاعدام.

وقال حداد لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" انا دفعت ثمن اعدام {صدام} الى يومنا هذا من قبل البعثيين المتفشين في جميع دوائر الدولة، وموفق الربيعي يوهم نفسه بانه من اعدم {صدام} وهو يخفي حبالاً يخرجه عند رؤية الشيعة ويخفيه عند رؤية السنة"، متسائلا" ماهو دور الربيعي في الموضوع هل هو قاضٍ ام رئيس جنايات ام رئيس محكمة التمييز ام رئيساً للوزراء ليقف على اعدام {الطاغية}؟؟".



وأوضح ان" مجلس الرئاسة لم يمتنع عن اعدام {صدام حسين}، فقد بعث الرئيس الراحل جلال طالباني رسالة الى رئيس الوزراء حين ذاك تضمنت حرفيا {ان قرارات المحكمة الجنائية العليا حسب قانون رقم 10 لسنة 2005 في المادة 27 بانه لا يجوز تخفيف الاحكام او الغائها وبهذا لا يحتاج مرسوم جمهوري لإعدام {صدام}".وأشار حداد" انا كتبت وصية {صدام} لامتناع رجال الدين السنة عن الحضور لكتابة وصيته قبل تنفيذ حكم الإعدام، وانا الموصى بتنفيذ حكم الاعدام وقلت له ماهية وصيتك رد علية حرفيا {تعيش ابني}"، لافتا الى ان" صدام كان يعرف جميع قضاة التحقيق ويعرف عوائلهم"، مبينا ان" أكبر جريمة اقترفها {صدام} بحق البعثيين في قاعة الخلد".وتابع حداد ان" ازلام صدام بعضهم اعترفوا بجرائهم وبعضهم كان صلفاً جداً والسبعاوي كان غير مؤدب"...يتبع

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