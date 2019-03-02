الحلبوسي خلال لقائه محمود عباس: موقف العراق موحد تجاه القضية الفلسطينية

2019/03/02 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت ، ان العراق داعم للشعب الفلسطيني وملتزم بموقفه تجاه قضيته.

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