الحلبوسي لعباس: العراق ملتزم بموقفه تجاه القضية الفلسطينية

2019/03/02 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، ان العراق داعم للشعب الفلسطيني وملتزم بموقفه تجاه القضية الفلسطينة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، تلقته/SNG/،ان “الحلبوسي، برفقة وفد نيابي وبحضور سفيرة العراق لدى الأردن وفلسطين، صفية السهيل، التقى، اليوم، الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد ...

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