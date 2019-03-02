الوفد الحكومي في لجنة الحديدة يطالب لوليسغارد بموقف من عرقلة تنفيذ الاتفاق

2019/03/02 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة، اليوم السبت، التأكيد على جاهزيته لتنفيذ الخطة المزمنة المتفق عليها.

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