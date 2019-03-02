خبير عسكري: أمريكا خدعت العراق ونقلت إليه قيادات ومجموعات كبيرة من

2019/03/02 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر كردية من منطقة الباغوز المتاخمة للحدود العراقية، أن وحدات الجيش العراقي عززت انتشارها على طول المنطقة الحدودية لوقف تسرب الدواعش من الطرف السوري باتجاه الأراضي العراقية.

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