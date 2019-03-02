أم وأطفالها الأربعة يموتون حرقا في ألمانيا

2019/03/02 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة إن أم وأطفالها الأربعة قتلوا في وقت مبكر من اليوم السبت في حريق شب في منزل بمدينة نوريمبرغ بجنوب ألمانيا.

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