2019/03/02 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Ml-TMaTMFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار مع الرئيس برهم صالح .. قريبا على شاشة التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار مع الرئيس برهم صالح .. قريبا على شاشة التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).