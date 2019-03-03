بالصورة _ الحلبوسي يحضر الاجتماع التشاوري لرؤوساء المجالس والبرلمانات العربية

2019/03/03 | 00:05

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رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحضر الاجتماع التشاوري لرؤوساء

المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في اعمال المؤتمر التاسع

والعشرين لاتحاد البرلمان العربي.

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