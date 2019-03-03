الخارجية الألمانية تطالب الحكومة السورية بالكشف عن أسلحتها الكيميائية والتخلص منها

2019/03/03 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلطالبت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة السورية بالكشف عن كامل برنامجها الكيميائي، والتخلص من أسلحتها الكيميائية تحت إشراف دولي.جاء ذلك في بيان لها، السبت، تعليقا على تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكد استخدام السلاح الكيميائي بمدينة دوما السورية عام 2018.وأكّدت أن الهجوم الكيميائي على دوما، التي اتُهمت سلطة بشار الأسد بتنفيذه، "تسبب بقتل عدد كبير من النساء والرجال والأطفال بطريقة وحشية، وإصابة مئات الأشخاص".وقالت إن ألمانيا ستبذل الأسبوع القادم جهودا في مجلس الأمن الدولي، لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية في كل مكان، وخاصة سوريا.وتابعت الخارجية الألمانية: "على نظام الأسد أن يكشف كامل برنامجه للأسلحة الكيميائية والتخلص منه تحت إشراف دولي".والجمعة، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير نهائي، أنه "تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما في أبريل/نيسان 2018". وقالت المنظمة: "ثمة دوافع منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا تم استخدامه كسلاح في 7 أبريل/نيسان 2018، خلال الهجوم على دوما، في الغوطة الشرقية لدمشق". وأضافت أن "هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور".

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