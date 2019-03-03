مقتل مجموعة من عناصر داعش بقصف لطيران التحالف غربي الأنبار

2019/03/03 | 00:05

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة نينوى، السبت، أن القوات الامنية تمكنت من تفكيك حزامين ناسفين في الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "نداء ورد من حركات مديرية شرطة محافظة نينوى بوجود

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بان القوات الامنية القت القبض على 4 مسلحين حاولوا تسليب عجلة مدنية في منطقة الاعظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية القت القبض على اربعة مسلح

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بان القوات الأمنية تلاحق عجلة يستقلها أربعة مسلحين في منطقة الأعظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية تلاحق عجلة بداخلها 4 مسلحين بالقرب من جامعة الامام

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