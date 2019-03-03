بالفيديو | الكناوة.. أصحاب أشهر موسيقى في المغرب

2019/03/03 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

«الڭناوة» أو «الغّْناوة» هم مجموعة إثنية في المغرب استجلب أسلافهم في العصر الذهبي للإمبراطورية المغربية من أفريقيا الغربية، التي كانت تسمى آنذاك السودان الغربي أو إمبراطورية غانا.

وتسلط الحلقة الجديدة من برنامج حبر على الرصيف المذاع عبر شاشتنا الضوء على الفنون المغربية من الموسيقى، فهي عبارة عن مزيج من الموسيقي ورقصات إفريقية وعربية وبربرية، وهي مغربية الأصل، كانت بداياتها بمدينة الصويرة.

وانتشرت كناوة في بعض مناطق شمال أفريقيا، وتتميز بلباسها التقليدي، ولديها روادها المعروفون بالمعلم، ولكل واحد من هؤلاء المعلمين طريقته الخاصة في العزف على ألة السنتير أو الكمبري.

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