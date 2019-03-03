2019/03/03 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكن طيران التحالف الدولي من تدمير وكر لداعش داخل نفق غرب الانبار.

وذكر بيان لمركز الاعلام الامني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية وفق معلومات استخبارية، اسفرت عن قتل مجموعة من عصابات داعش الارهابية كانت تتخندق في وكر داخل نفق قرب هيت غرب الانبار".انتهى

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