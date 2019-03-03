تحذير للمتسولين في الانبار

2019/03/03 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار:الفرات نيوز} كشف عضو مجلس محافظة الانبار عمر المولى، عن الشروع بحملة لاعتقال المتسولين في مناطق المحافظة.

وقال المولى لمراسل وكالة {الفرات نيوز} انه" بالتنسيق مع الفريق هادي رزيج كسار والعقيد عادل ابو سبع وبتوجيه من محافظ الانبار علي فرحان سيتم خلال اليومين القادمين حملة كبرى لاعتقال المتسولين والتحقق من هوياتهم".وأشار الى" القيام بأخذ تعهدات خطية بعدم العودة الى حالات التسول في جميع اقضية محافظة الانبار"، مؤكداً ان" تجريم حالات التسول بحسب القانون العراقي".انتهىبواسطة: حميد الفهد

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