إسعاد يونس: اتجاه مهرجان شرم الشيخ نحو السينما الآسيوية خطوة هامة جدا

2019/03/03 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الفنانة الكبير إسعاد يونس، الرئيس الشرفي، للدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، سعادتها بإختيارها كرئيس شرفي للمهرجان.

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