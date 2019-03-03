2019/03/03 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر لاعبو كرة القدم 7 تعديلات جديدة على القوانين، التي تنظم اللعبة داخل الملعب وخارجه، ويخص بعضها الحكام والمدربين.

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