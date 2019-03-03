الأمير خالد نجل الوليد بن طلال يفوز بمنصب جديد

2019/03/03 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قراراً بتعيين الأمير خالد بن الوليد بن طلال في منصب جديد.

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