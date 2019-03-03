ترامب ينتقد تحقيق مولر ويسخر من سيشنز وكومي

2019/03/03 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت المحقق الخاص روبرت مولر الذي سيسلم تقريره بشأن مزاعم وجود تواطؤ لحملة ترامب الرئاسية مع روسيا في انتخابات عام 2016 قائلا إن خصومه السياسيين "يحاولون إبعاده بكلام هراء".

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