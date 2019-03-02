مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في اهم مباريات اليوم

2019/03/03 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الان في كلاسيكو الارض تأتي بعد أيام فقط على لقاء الكأس، وبإمكانكم متابعة البث المباشر الحصري عبر قنواتنا أو الانترنت CONNECT، في لقاء يعد دون شك اهم مباريات اليوم.ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تغطية حية ومباشرة هنا عبر هذا المقال حيث سنزودكم بالفيديو بأهم احداث اللقاء فور حدوثها خلال البث المباشر، لحظة بلحظة، لاسيما الاهداف منها.ريال مدريد ضد برشلونة ..أحداث المباراة لحظة لحظة- دق 70: عثمان ديمبيلي يدنو من توقيع الهدف الثاني الكتالوني ولكن كرته تمر بجانب القائم بسنتيمترات قليلة.- دق 60: خطأ دفاعي فادح من راكيتيتش تصل إثره الكرة إلى فينيسيوس الذي سدد باتجاه الشباك غير أنّ مدافع البرسا كليمون لونغليه ينقذ الموقف في آخر لحظة.- دق 56: فينيسيوس جونيور أحدر أنشط لاعبي الريال هجومياً يحاول من تسديدة مباغتة وتير شتيغن بصعوبة يرد الكرة.بداية الشوط الثاني نهاية الشوط الأول: برشلونة يتقدم 1-0 على ريال مدريد- دق 39: لويس سواريز يراوغ مدافع ريال رافاييل فاران بسهولة ويسدد يسارية قوية تميز في صدها الحارس البلجيكي كورتوا.- دق 32: ريغيلون يجرّب حظه من تسديدة بعيدة اقتربت كثيراً من مرمى تير شتيغن.- دق 26: إيفان راكيتيتش يفتتح باب التهديف لبرشلونة في البيرنابيو بعد انسلال ذكي وإنهاء جميل في مرمى تيبو كورتوا.- دق 22: فينيسيوس جونيو يقود هجوماً سريعاً وصلت فيه الكرة إلى بنزيمة ومن ثم لوكا مودريتش الذي أهدر فرصة تسجيل الهدف الأول رغم موقعه المثالي وذلك بعد تدخل الدفاع الكتالوني.- دق 19: نجم برشلونة ليونيل ميسي يرد على مبادرات "الملكي" بهجمة خاطفة انسل إثرها لينفرد بكورتوا ولكن كرته الساقطة افتقدت للدقة رغم خطورتها.- دق 12: ريال في أول تهديد جدي للمرمى الكتالوني عبر تسديدة صاروخية لكروس أوقفها تير شتيغن بثبات.- دق 3: ريال مدريد في أول مبادراته الهجومية.الألماني طوني كروس يتحصل على مخالفة قريبة على حدود المنطقة والويلزي غاريث بيل الذي يبدأ أساسياً هذا اليوم يطيح بها بعيداً عن أخشاب برشلونة.بداية المباراةريال مدريد وبرشلونة..التشكيلتان الاساسيتان

¡Alineaciones confirmadas para #ElClásico! 💥 pic.twitter.com/S7nBypTmOj

— LaLiga (@LaLiga) March 2, 2019

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد تضع سولاري في موقف لا يفوّت لإثبات قدرته على اقتناص الفوز بعد أيام فقط من صدمة الإقصاء من كأس ملك إسبانيا، إذ ستقوم قنواتنا بتغطية استثنائية لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بحضور "السبيشل وان" البرتغالي جوزيه مورينيو أحد أشهر المدربين في العالم.وفرضت مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي ستقام في سانتياغو برنابيو نفسها كأهم مباريات البث المباشر يوم السبت التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لضرورة فوز الملكي على البلوغرانا للحفاظ على حظوظه في الصراع على لقب الدوري الإسباني.ويحتاج برشلونة للفوز كي يقتل آمال ريال مدريد نهائياً ولو نظرياً بعدما انتصر عليه 5-1 في كلاسيكو ذهاب الليغا.مباراة برشلونة وريال مدريد – مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ برشلونة يريد المضي قدماً في حصد جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم.مباراة برشلونة وريال مدريد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.يمكنكم مشاهدة اللقاء على قنوات HD1 - HD3 - HD8 - 4K باللغة العربية والإنكليزية HD11 يوم السبت في الساعة الحادية عشرة إلا ربع ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر الإنترنتوستبث مباراة برشلونة وريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك فيbeIN CONNECT اضغط هنا.

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