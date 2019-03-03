برشلونة تثبت جدارته بفوز مستحق اخر باقل من اسبوع على الريال

2019/03/03 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حقق فريق برشلونة فوزا مستحقاً على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف مقابل لاشيء خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن ، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وصل برشلونة إلى أكبر سلسلة تهديفية في تاريخ الكلاسيكو ، بعد افتتاح لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش التسجيل في شباك ريال مدريد.وسجل إيفان راكيتيتش الهدف الأول في الكلاسيكو الذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو ، بعد مرور 26 دقيقة ، مستغلاً تمريرة ذهبية من زميله الإسباني سيرجي روبرتو.وبهذا الهدف يكون برشلونة قد سجل في 23 كلاسيكو متتالية في الدوري الإسباني ، وهذه أفضل سلسلة تسجيل في مباريات متتالية في تاريخ هذه المواجهة ، وفقاً لموقع أوبتا.

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