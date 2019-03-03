الصادق المهدي يدعو البشير للتنحي و

2019/03/03 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الصادق المهدي زعيم أكبر حزب معارض في السودان الرئيس السوداني عمر البشير للتنحي وأبدى استعداده للقاء ممثلي المعارضة "للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد".

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