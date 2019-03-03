جمال زايدة: المهرجانات السينمائية في مقدمة القوى الناعمة

2019/03/03 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون، المنظمة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إن الدورة الجديدة من المهرجان، التي يرأسها المخرج مجدي أحمد علي، مختلفة ومتميزة.

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