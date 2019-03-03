الصادق المهدي يدعو البشير للتنحي ويبدي استعداده للاتفاق مع ممثلي المعارضة

2019/03/03 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الصادق المهدي زعيم أكبر حزب معارض في السودان الرئيس عمر البشير للتنحي.

وأبدى المهدي استعداده للقاء ممثلي المعارضة للاتفاق على تفاصيل ما وصفه بالعبور نحو النظام الجديد.

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