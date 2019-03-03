2019/03/03 | 01:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، الاحد (3 اذار 2019)، وجود "صفقة" ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التميمي تكشف حقيقة "صفقة" بقيمة 2 مليون دولار لمنح منصب وزير الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نفت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، الاحد (3 اذار 2019)، وجود "صفقة" ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التميمي تكشف حقيقة "صفقة" بقيمة 2 مليون دولار لمنح منصب وزير الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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