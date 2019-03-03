التميمي تكشف حقيقة

2019/03/03 | 01:06

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بغداد اليوم - بغداد

نفت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، الاحد (3 اذار 2019)، وجود "صفقة" ...





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