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شاهد بالفيديو.. اتحاد الرجال في كردستان : 500 رجل تعرضوا للضرب والطرد والسطو على الرواتب من قبل زوجاتهم
2019/03/03 | 01:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: qM9ubyCAHDY

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