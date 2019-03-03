لاتسيو يقسو على روما بثلاثية في ديربي العاصمة

2019/03/03 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز لاتسيو على غريمه روما، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما

بملعب الأوليمبيكو، اليوم السبت، في إطار لقاءات الأسبوع 26 من الدوري

الإيطالي.

أحرز فيليبي كايسيدو هدف لاتسيو الأول بالدقيقة 12، وضاعف شيرو

إيموبيلي النتيجة في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، وختم دانيلو

كاتالدي ثلاثية لاتسيو بالدقيقة 89.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 41 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد

روما عند 44 نقطة بالمركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المربع

الذهبي.

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