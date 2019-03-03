2019/03/03 | 01:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التحالف الدولي يدمر نفقا لـداعش قرب هيت بالانبار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يدمر نفقا لـداعش قرب هيت بالانبار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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