2019/03/03 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الدولي يدمر نفقا لـداعش قرب هيت بالانبار

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