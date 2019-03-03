برشلونة يثبت جدارته بفوز مستحق اخر باقل من اسبوع على الريال

2019/03/03 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حقق فريق برشلونة فوزا مستحقاً على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف مقابل لاشيء خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن ، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقائق الأولى، حصول سيرجيو بوسكيتس على بطاقة صفراء بعد تدخله العنيف على لوكا مودريتش، قبل أن تبدأ المناورات والغارات من كلا الطرفين.وفي الدقيقة الثامنة، حاول كريم بنزيما مباغتة الحارس مارك أندريه تير شتيجن بتسديدة قوية، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم لتتحول إلى ضربة مرمى.وفي الدقيقة 12، حصل ريال مدريد على ضربة حرة نفذها توني كروس لكنها اصطدمت بحائط الصد، قبل أن يسددها توني كروس مرة أخرى ليسيطر عليها تير شتيجن بأحضانه.ونجح إيفان راكيتيتش في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة عند الدقيقة 26 بعد تمريرة وضعت الكرواتي منفرداً بالمرمى داخل يمين المنطقة ليسددها تسديدة رائعة من فوق الحارس تيبو كورتوا.وقبل نهاية الشوط الأول، تدخل سيرجيو راموس بعنف وخشونة على ليونيل ميسي، ليندلع الشنآن بين اللاعب الإسباني والبولجا، قبل أن يطلق الحكم أونديانو مايينكو صافرة إسدال الستار على النصف الأول.ولم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الثاني، رغم محاولات ريال مدريد لإدراك التعادل، حيث قام سانتياجو سولاري بالدفع بأسلحته الهجومية المتمثلة في إيسكو ألاركون وماركو أسينسيو.ووصل برشلونة إلى أكبر سلسلة تهديفية في تاريخ الكلاسيكو ، بعد افتتاح لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش التسجيل في شباك ريال مدريد ، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن ، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.وبهذا الهدف يكون برشلونة قد سجل في 23 كلاسيكو متتالية في الدوري الإسباني ، وهذه أفضل سلسلة تسجيل في مباريات متتالية في تاريخ هذه المواجهة ، وفقاً لموقع أوبتا.انتهى

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