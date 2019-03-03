برشلونة يقتل احلام الريال في الليغا

2019/03/03 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد

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