الحلبوسي يلتقي نظيره السوري

2019/03/03 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ

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