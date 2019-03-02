برشلونة يوجع ريال مدريد في الـ

2019/03/03 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على معقل "سانتياغو بيرنابيو"، وقع الهدف الوحيد للمباراة نجم وسط برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش (26).وعزّز برشلونة صدارته لليغا برصيد 60 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة مؤقتاً عن وصيفه أتلتيكو مدريد الذي ينزل ضيفاً على ريال سوسييداد الأحد، أمّا ريال مدريد فقد تجمّد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثالث.هذا الفوز هو الثاني لبرشلونة على ريال مدريد في معقل البيرنابيو بالذات بعد أن أزاحه من سباق كأس الملك بالتغلب عليه في إياب نصف نهائي المسابقة الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة.وتفوق "الكتالوني" في المواجهات الأخيرة على غريمه "الملكي"، إذ هزمه خمس مرات في آخر سبع مباريات على أرضه.وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 10 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين للملكي، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح بالمدرب جولن لوبيتيغي وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الرديف "كاستيا".والملفت أنّ ريال مدريد لأول مرة يخسر في ست مباريات أو أكثر (حسب نتائجه في باقي المباريات) على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في موسم واحد، وهو ما لم يحدث منذ العام 2000.ومن أصل أربع مباريات هذا الموسم، فاز برشلونة ثلاث مرات (مرتان في الدوري ومرة في الكأس) وتعادلا مرة في ذهاب الكأس، علماً أنّ مواجهتهما واردة بدءً من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بحال تخطي برشلونة منافسه أولمبيك ليون الفرنسي وريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي.شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة وابرز احداث الكلاسيكونهاية المباراة- دق 90+2: ميسي كاد يضع بصمته المميزة على فوز برشلونة بتسديدة يسارية مبهرة اكتفى كورتوا بمتابعتها "جامداً" غير أنّ الكرة افتقدت لقدر قليل من الدقة.- دق 87: كريم بنزيمة في آخر محاولات أصحاب الأرض يسدد تسديدة قوية لم تشكل أية خطورة على مرمى الحارس الألماني تير شتيغن.- دق 70: عثمان ديمبيلي يدنو من توقيع الهدف الثاني الكتالوني ولكن كرته تمر بجانب القائم بسنتيمترات قليلة.- دق 60: خطأ دفاعي فادح من راكيتيتش تصل إثره الكرة إلى فينيسيوس الذي سدد باتجاه الشباك غير أنّ مدافع البرسا كليمون لونغليه ينقذ الموقف في آخر لحظة.- دق 56: فينيسيوس جونيور أحدر أنشط لاعبي الريال هجومياً يحاول من تسديدة مباغتة وتير شتيغن بصعوبة يرد الكرة.بداية الشوط الثاني نهاية الشوط الأول: برشلونة يتقدم 1-0 على ريال مدريد- دق 39: لويس سواريز يراوغ مدافع ريال الفرنسي رافاييل فاران بسهولة ويسدد يسارية قوية تميز في صدها الحارس البلجيكي كورتوا.- دق 32: ريغيلون يجرّب حظه من تسديدة بعيدة المدى اقتربت كثيراً من مرمى تير شتيغن.- دق 26: إيفان راكيتيتش يفتتح باب التهديف لبرشلونة في البيرنابيو بعد تمرير ذكي من سيرجي روبيرتو وانسلال أذكى مع إنهاء جميل للدولي الكرواتي في مرمى تيبو كورتوا.- دق 22: فينيسيوس جونيور يقود هجوماً سريعاً وصلت فيه الكرة إلى بنزيمة ومن ثم لوكا مودريتش الذي أهدر فرصة تسجيل الهدف الأول رغم موقعه المثالي وذلك بعد تدخل الدفاع الكتالوني.- دق 19: نجم برشلونة ليونيل ميسي يرد على مبادرات "الملكي" بهجمة خاطفة انسل إثرها بسرعة لينفرد بكورتوا ولكن كرته الساقطة افتقدت للدقة رغم خطورتها.- دق 12: ريال في أول تهديد جدي للمرمى الكتالوني عبر تسديدة صاروخية لكروس أوقفها مواطنه تير شتيغن بثبات.- دق 3: ريال مدريد في أولى مبادراته الهجومية.الألماني طوني كروس يتحصل على مخالفة قريبة على حدود المنطقة والويلزي غاريث بيل الذي يبدأ أساسياً هذا اليوم يطيح بها بعيداً عن أخشاب برشلونة.بداية المباراةريال مدريد وبرشلونة..التشكيلتان الاساسيتان

¡Alineaciones confirmadas para #ElClásico! 💥 pic.twitter.com/S7nBypTmOj

— LaLiga (@LaLiga) March 2, 2019

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