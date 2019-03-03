بالفيديو... أهداف مباراة لاتسيو وروما في الدوري الإيطالي (3-0)

2019/03/03 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز لاتسيو على غريمه روما، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأوليمبيكو، مساء السبت، في إطار لقاءات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي.

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