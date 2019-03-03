قرار عاجل من محمد بن سلمان لعلاج

2019/03/03 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى طلب والد طفلين مصابين بمرض مزمن، وأصدر توجيها عاجلا بشأنهما.

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