الحوثي: استهداف موكب لوليسغارد جزءا من مخطط لاستئناف معركة الحديدة

2019/03/03 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمَل القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، قوات التحالف العربي، مسؤولية استهداف موكب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، معتبرا إياه ضمن مخطط لاستئناف معركة الحديدة.

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