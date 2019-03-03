عملاق الشرق الأوسط... السعودية بين أقوى 10 دول في العالم

2019/03/03 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية وثقل سياسي يجعلها واحدة من أكثر الدول تأثيرا على المستوى العالمي.

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