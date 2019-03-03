2019/03/03 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K236R9pe_Js

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاسم داود: الذي أوصلنا الى ما نحن عليه هو غياب الشعور الوطني والغيرة الوطنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قاسم داود: الذي أوصلنا الى ما نحن عليه هو غياب الشعور الوطني والغيرة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).