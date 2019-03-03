ترامب يتحدث عن تأثير الأسلحة النووية على مستقبل كوريا الشمالية

2019/03/03 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يتوصل لاتفاق لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية في نهاية المطاف، مقابل مزايا اقتصادية تحصل عليها كوريا الشمالية.

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