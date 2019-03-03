راموس يمارس هوايته المفضلة ضد ميسي (فيديو+صور)

2019/03/03 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشبت مشادة بين سيرغيو راموس وليونيل ميسي قائدا ريال مدريد وبرشلونة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري الإسباني.

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