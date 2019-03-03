في اجتماعهم الـ 36... وزراء الداخلية العرب يبحثون مكافحة الإرهاب والمخدرات

2019/03/03 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وزراء الداخلية العرب اجتماعهم السادس والثلاثين في تونس، اليوم الأحد 3 مارس / أذار، لبحث مكافحة الإرهاب والمخدرات.

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