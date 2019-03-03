2019/03/03 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في العاصمة صنعاء، أسماء اللجان الإشرافية والأصلية المسؤولة عن إدارة الانتخابات التي تعتزم جماعة أنصار الله "الحوثيين" إجراءها لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أنصار الله" تعلن أسماء المسؤولين عن إدارة الانتخابات النيابية التكميلية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أنصار الله" تعلن أسماء المسؤولين عن إدارة الانتخابات النيابية التكميلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).