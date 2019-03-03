2019/03/03 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الباكستاني اليوم السبت إن سبعة أشخاص على الأقل -بينهم جنديان- قتلوا في تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات حرس الحدود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد جديد.. قتلى مدنيون وعسكريون بقصف متبادل بين الهند وباكستان) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصعيد جديد.. قتلى مدنيون وعسكريون بقصف متبادل بين الهند وباكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).