قلوب الجزائريين معلّقة في جنيف

2019/03/03 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر – تتضارب الروايات في الجزائر حول الوضع الصحي للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، وحول إمكانية انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية من عدمه،

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