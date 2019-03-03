الاحتجاجات تحول أحياء بالخرطوم إلى مناطق حرب مغلقة

2019/03/03 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن التعرف على حي الحضراب في ضاحية شمبات في الخرطوم بحري سهلا، فقد كان أشبه بمنطقة حرب، حيث المتاريس تغلق كل

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