بولتون: يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ أطفال فنزويلا

2019/03/03 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن حوالي 20 ألف طفل معرضون للموت، بسبب الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد.

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