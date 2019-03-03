وزير الدفاع التركي: ننتظر أمر الرئيس للتحرك باتجاه منبج

2019/03/03 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت، إنهاء تركيا التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة منبج وشرق نهر الفرات، شمالي سوريا.

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