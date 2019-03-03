شاهد... إجراء عملية جراحية عن بعد

2019/03/03 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق من الأطباء الإسبان، من إجراء عملية جراحية عن بعد استخدام تقنية شبكات "5 جي".

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