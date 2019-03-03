شاهد... لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز على ريال مدريد داخل غرفة الملابس

2019/03/03 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر نادي ريال مدريد الإسباني من نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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