رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي نظيره السوري (صور)

2019/03/03 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

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