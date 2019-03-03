اكثر من 70% نسب اغمار الاهوار الوسطى في الجبايش

2019/03/03 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

أعلن الاستشاري في منظمة طبيعة العراق بقضاء الجبايش جاسم الاسدي اليوم السبت عن تجاوز نسب الاغمار في مناطق الاهوار الوسطى لأكثر من 70 بالمائة، مبينا أنها نسبة تمثل الاغمار في عامي 2013 و2014 قبل أزمة الجفاف التي عانت منها مناطق الاهوار خلال العام الماضي مع تسجيل زيادة متصاعدة في كميات الاطلاقات المائية عبر نهر الفرات.





وكالات:أعلن الاستشاري في منظمة طبيعة العراق بقضاء الجبايش جاسم الاسدي اليوم السبت عن تجاوز نسب الاغمار في مناطق الاهوار الوسطى لأكثر من 70 بالمائة، مبينا أنها نسبة تمثل الاغمار في عامي 2013 و2014 قبل أزمة الجفاف التي عانت منها مناطق الاهوار خلال العام الماضي مع تسجيل زيادة متصاعدة في كميات الاطلاقات المائية عبر نهر الفرات.

وقال الاسدي للمربد انه في حال وصول مناسيب المياه في نهر الفرات إلى متر و75 سم خلال الأيام المقبلة سيسهم في زيادة نسب الاغمار نتيجة وصول هذه الكميات من المياه إلى الأراضي المنخفضة مما يعزز من توسع المسطحات المائيةالمصدر:المربد

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