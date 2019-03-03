2019/03/03 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FmTweQ0ZJNE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسبي الله ونعم الوكيل على ولدي الي ظلموني ... صمونة يابسة مال اربع ايام اتعشة بيها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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